Mazara. Imposta di Soggiorno, incremento delle tariffe per attuazione misure correttive Corte dei Conti

Imposta di Soggiorno, incremento delle tariffe per dare attuazione alle misure correttive richieste dalla Corte dei Conti

Con deliberazione n. 10/2022 la Giunta Municipale ha approvato la proposta di incremento delle tariffe dell’imposta di soggiorno, istituita nel 2015. Nel periodo pre-pandemia ed in particolare nell’anno 2019 il gettito dell’imposta di soggiorno è stato pari a 189mila euro: gettito confermato e mantenuto per gli anni 2020 e 2021 grazie alle misure di compensazione garantite dai ristori statali.

Con l’aumento dell’imposta di soggiorno, il maggiore gettito stimato ammonta a 156mila euro, portandolo complessivamente a 345mila euro.

Queste le modifiche proposte rimanendo invariata l’esenzione dal 6° giorno di pernottamento:

Alberghi 5 stelle o superiori 3 euro al giorno (confermato);

Alberghi 4 stelle e ville accatastate A/1, A/8 E A/9 (immobili di lusso aggiunti alla tabella precedente) 2,50 al giorno (incremento di 0,50 euro rispetto ai 2 euro previsti dalle tariffe in vigore)

Alberghi 3 stelle: 2 euro al giorno (incremento di 1 euro al giorno);

Alberghi 1-2 stelle: 1,50 euro (incremento di 0,50 euro rispetto alla precedente tabella con inserimento della struttura a 1 stella prima non prevista).

L’incremento di 0,50 euro portando la tariffa da 1 euro a 1,50 euro è previsto per tutte le altre tipologie: strutture extralberghiere (nuova tipologia inserita), residenze turistico-alberghiere, affittacamere, case per ferie – case ed appartamenti per vacanze, immobili destinati alla locazione breve (nuova tipologia inserita), agriturismi, bed & breakfast, villaggi turistici, ostelli, strutture di turismo rurale, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.

La proposta di delibera è stata inviata al Consiglio comunale per l’approvazione.

Per la deliberazione di giunta e gli allegati: CLICCA QUI

