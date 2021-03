MAZARA: IL SINDACO QUINCI RICEVE MARIA SINACORI E STEFANO GIARAMIDA

IL SINDACO QUINCI RICEVE MARIA SINACORI E STEFANO GIARAMIDA

«Ho ricevuto a Palazzo dei Carmelitani la dottoressa Maria Sinacori, Dirigente dell’Unità Operativa Distrettuale dell’Igiene Pubblica di Mazara del Vallo, in pensione dopo 26 anni di servizio e il dott. Stefano Giaramida che prende il suo posto. La dottoressa Sinacori è sempre stata un importante punto di riferimento e di supporto per la nostra Amministrazione comunale soprattutto in questo periodo di pandemia che ci ha trovati a lavorare uno a fianco all’altro in piena sinergia a tutela dei nostri concittadini. Figura autorevole che ha percorso la sua carriera svolgendo il proprio lavoro con competenza e professionalità offrendo un ottimo servizio nella nostra città. Al dott. Stefano Giaramida invece ho voluto dare il mio in bocca al lupo con l’augurio di buon lavoro».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, a seguito dell’incontro avuto a Palazzo dei Carmelitani con la dottoressa Maria Sinacori, Dirigente dell’Unità Operativa Distrettuale dell’Igiene Pubblica di Mazara del Vallo e il dott. Stefano Giaramida.