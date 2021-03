MAZARA: IL SINDACO INCONTRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE

IL SINDACO INCONTRA IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE

«Incontro proficuo con il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani dott. Raimondo Cerami e il dott. Roberto Fiorentino. Sono state affrontate alcune questioni rilevanti per la nostra città come l’avvio ormai prossimo dei lavori di manutenzione straordinaria del “Ponte sul Fiume Arena” le cui condizioni sono precarie e ci preoccupano da tempo. Nel corso dell’incontro, particolare attenzione è stata data all’Edilizia Scolastica che ancora oggi vede protagonista l’annosa questione del Liceo non ancora definita. Insieme al dott. Fiorentino invece ci siamo confrontati sulle iniziative da intraprendere a tutela dell’area di Capo Feto e per candidare la stessa a Riserva Naturale nel nuovo Piano Regionale. Esprimo soddisfazione per la sinergia istituzionale che privilegia gli interessi dei territori e della collettività».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, al termine dell’incontro avuto nei giorni scorsi con il dott. Raimondo Cerami e il dott. Roberto Fiorentino del Libero Consorzio Comunale.

