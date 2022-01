Mazara. Il consigliere Giuseppe Palermo si dimette da presidente della IV Commissione

Il consigliere Giuseppe Palermo si dimette da presidente della IV Commissione

Con una nota inviata al presidente del consiglio comunale, al sindaco ed al segretario generale del Comune il consigliere comunale Giuseppe Palermo ha comunicato le dimissioni da presidente della IV Commissione consiliare Igiene, Sanità e assistenza sociale, Tutela dell’Ambiente “poiché impossibilitato ad assicurare la propria presenza – si legge nella nota – per motivi professionali”.

Come da regolamento la IV Commissione, che è costituita dallo stesso Palermo, dal vice presidente Gianfranco Casale e dai componenti Giuseppe Bonanno, Giorgio Randazzo, Antonino Gaiazzo, Ilenia Quinci e Francesca Maria Calcara dovrà eleggere al proprio interno un nuovo presidente.

