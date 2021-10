Mazara. Giovedì 7 ottobre lavori di manutenzione straordinaria percorso alternativo ponte sul fiume Arena

Giovedì 7 ottobre lavori di manutenzione straordinaria del percorso alternativo indicato a causa della chiusura del ponte sul fiume Arena

La Polizia Municipale sarà sul posto per indicare la deviazione del transito in sicurezza: chiusura per lavori dalle ore 9,30 alle ore 12 e dalle ore 15 in poi

Con una nota inviata al Comune di Mazara del Vallo, il Libero Consorzio comunale di Trapani ha reso noto che:

– giovedì 7 ottobre verranno effettuati lavori urgenti per il miglioramento della transitabilità della S.P. 66 e della S.P. 85 lungo il percorso alternativo individuato a seguito della chiusura del ponte sul fiume Arena.

In particolare verrà rifatto il tappetino di asfalto in alcuni tratti.

A causa di questi lavori:

-alle ore 9,30 di giovedì 7 ottobre il percorso verrà chiuso ed il traffico veicolare verrà deviato secondo il percorso indicato dalla segnaletica. Sul posto operai della ditta esecutrice e personale Pm forniranno indicazioni.

Alle ore 12 verranno interrotti i lavori e verrà riaperto il transito nella S.P. 66 e nella S.P. 85 fino alle ore 15 quando si procederà nuovamente alla chiusura del transito per la ripresa ed ultimazione dei lavori. Qualora occorresse proseguire i lavori anche nel giorno successivo verranno adottati gli stessi orari di giovedì 7 ottobre.

A completamento dei lavori di asfaltatura seguiranno quelli della segnaletica longitudinale nei tratti asfaltati, orizzontale negli incroci, collocazione di barriere e delineatori modulari di curva.

Il percorso che sostituirà temporaneamente l’area oggetto dei lavori è così sintetizzato:

Per chi proviene dalla SS 115, prima del passaggio a livello deviazione a sinistra; percorrere la strada e svoltare a destra alla prima intersezione utile; in questa strada, lunga circa 1,8 Km, con il supporto della Polizia Municipale verrà osservato un senso unico alternato di marcia fino all’incrocio con la via Treviso.

Per chi proviene da Bocca Arena, percorrere via Treviso ed effettuare il percorso inverso a quello sopraindicato o in alternativa raggiungere la via Margi e svoltare obbligatoriamente a destra per il percorso inverso.

Mi piace: Mi piace Caricamento...