Mazara. Giornata dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate e del Combattente

Giornata dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate e del Combattente

Giovedì 4 novembre alle ore 11 Messa in Cattedrale. A seguire corteo con onori militari e discorso commemorativo al Monumento ai Caduti per la Patria

Domani, giovedì 4 Novembre, si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, delle Forze Armate e del Combattente.

Il programma delle celebrazioni a Mazara del Vallo prevede:

– – alle ore 11 Celebrazione della santa Messa nella Basilica Cattedrale officiata dal Vescovo Domenico Mogavero;

– -alle ore 12 formazione del corteo che da Piazza della Repubblica si porterà al Monumento ai Caduti per la Patria. Dopo gli onori militari e la deposizione di una corona d’alloro da parte del Sindaco, il discorso commemorativo sarà tenuto dall’architetto Mario Tumbiolo, storico e consulente culturale del Comune di Mazara del Vallo.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comando della Polizia Municipale ha emanato l’ordinanza Pm n. 243/2021 che prevede:

1) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ENTRAMBI I LATI dalle ore 8:00 e fino alla fine della celebrazione, sul tratto del Lungomare Mazzini compreso tra l’intersezione con la Via SS. Salvatore ed il Piazzale G.B. Quinci e su tutta la Via del SS. Salvatore;

2) DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 11:30 e fino alla fine della manifestazione nel tratto di strada che va dalla statua di S.Vito di Piazza della Repubblica e fino al Piazzale G.B. Quinci.

