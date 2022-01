Mazara. Finanziato l’acquisto di un eco-compattatore per bottiglie Pet

Reading Time: < 1 minute

Il Comune ottiene un finanziamento nazionale di 27mila 500 euro per l’acquisto di un eco-compattatore in grado di ridurre i volumi delle bottiglie in plastica per bevande

“Il nostro Comune è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del programma sperimentale ‘Mangiaplastica’ del Ministero della Transizione Ecologica. Grazie ad un contributo economico di 27mila 500 euro potremo acquistare un eco-compattatore di ultima generazione capace di riconoscere le bottiglie per bevande in Pet e di ridurne il volume in modo selettivo favorendone il riciclo. E’ un ulteriore tassello che aggiungiamo al processo di ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata per favorire sempre più lo sviluppo di un’economia circolare”.

Lo annuncia l’assessore comunale all’Ambiente Giacomo Mauro a seguito della pubblicazione del decreto n. 9 del 27 gennaio scorso del Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile del Ministero della Transizione Ecologica che ammette l’istanza del Comune di Mazara del Vallo destinandogli un finanziamento di 27mila 500 nell’ambito del programma “Magiaplastica” per la riduzione dei rifiuti in plastica.

Nel territorio nazionale, su 1190 progetti presentati, quello del Comune di Mazara del Vallo si è classificato al 236° posto, ottenendo il via libera al finanziamento.

Dopo l’accreditamento del contributo l’amministrazione procederà all’acquisto dell’eco-compattatore di alta capacità e deciderà dove ubicarlo.

