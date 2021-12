Mazara. Eventi week end. Il Natale delle Favole 2021

Il Natale delle Favole, il programma del week end

Oltre alla “due giorni” organizzata dall’Associazione Strade del Vino Val di Mazara (vedi nota), il week end mazarese di manifestazioni inserite nel programma “Il Natale delle Favole 2021” e collaterali propone:

Sabato 18 dicembre e Domenica 19 dicembre ore 10:30-12:30 e 17:00-19:00

– “Cencine e fiabe”. Esposizione e vendita di bambole fiabesche: presso l’Oratorio di San Giuseppe, organizzata da Alchimie per partecipare ad una gara di solidarietà per il Centro di Aiuto alla Vita.

Sabato 18 Dicembre e Domenica 19 dicembre ore 11:00 e ore 18:0

-“Gli Amici di Babbo Natale”, sfilate per le vie cittadine in costumi di Babbo Natale a cura dell’Associazione Amici della Musica.

Sabato 18 dicembre

– “La città dei bambini”. Giocolieri, animatori, gonfiabili, fachiro, mago e mimo a cura dell’associazione Musikè

Ore 16:00 – Mazara 2

Ore 18:00 – Costiera.

Sabato 18 dicembre dalle ore 17,30 in piazza Mokarta

– Secondo evento Inaugurazione della Fontana restaurata di Pietro Consagra

Underfeet – Sotto I piedi: Installazione audiovisiva di Antonio D’Addio

“Sono un uomo e vengo dal mare”: Performance teatrale di Massimo Vinti.

Domenica 19 dicembre dalle ore 9 alle ore 12

– GIORNATA SOLIDALE IN MOTO a cura di Fedelambiente OdV, con i gruppi di Amici in Moto ed Eliche Sicule ed il Patrocinio della Città di Mazara del Vallo.

Programma: Raduno nel lungomare presso le scalinate di piazza Mokarta. Apertura raccolta beni di prima necessità donati dai motociclisti e da attività commerciali presso il gazebo istallato nella terrazza ex Alhambra dietro Arco Normanno. Il materiale donato verrà affidato a Fedelambiente OdV per essere distribuito alle famiglie meno abbienti della nostra comunità.

Domenica 19 dicembre dalle ore 17,30 Centro Città

– Sud Street Band – Musica Itinerante

– Un mondo di divertenti bolle e sapone, organizzato da Gattomatto.

Domenica 19 dicembre ore 21 Teatro Rivoli

-“Fillide e Acamante” Spettacolo di danza contemporanea per la regia e coreografie di Carla Favata, con Martina Ballatore, Amir Boubaker e il corpo di Ballo Dance Works. Macchine sceniche a cura del Liceo Artistico Gaspare Morello. Ingresso libero con green Pass.

Mi piace: Mi piace Caricamento...