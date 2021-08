Mazara. Estate in Zona Blu, lievi modifiche al programma. Gli eventi di oggi e domani

Estate in Zona Blu, lievi modifiche al programma

Gli eventi di oggi e domani

Il programma di manifestazioni “Estate in Zona Blu” promosso dall’amministrazione comunale prosegue con una serie di eventi ed alcune piccole modifiche.

Rimane invariato il programma di oggi (lunedì 2 agosto):

– Alle ore 19,30 al Civic Center di corso Vittorio Veneto, l’associazione Oliver mette in scena la prima rappresentazione teatrale per bambini della rassegna “In Estate Insieme” con “Boako – la burattina che divenne luna”. La Rassegna proseguirà con altri due appuntamenti (il 4 ed il 6 agosto).

Eventi 3 agosto

Per motivi logistici è stato annullato il previsto appuntamento “Gusta la Prevenzione” che era in programma domani sera al Civic Center. Questi gli appuntamenti confermati del 3 agosto:

– Alle ore 19,30 nel Parco di Miragliano, nuovo appuntamento con il Festival del Teatro di Paglia della cooperativa Solidarietà e Azione con lo spettacolo per bambini “LA PRINCIPESSA STONATA” diretto e interpretato da Iridiana Petrone con l’amichevole partecipazione in voce di Giuseppe Brancato (musiche originali Giuseppe Nicolosi, scene e costumi Tiziana Rapisarda, organizzazione generale Fabio Navarra. Una produzione “Nave Argo” Associazione Culturale).

– Alle ore 21 al Collegio dei Gesuiti l’Associazione Amici della Musica propone il concerto “Fabio Lepore e il Salvatore Russo Gypsy Jazz Trio”. Ingresso libero.

-Alle ore 21,30 nell’Atrio di Santa Caterina per la Rassegna Cinema Sotto le Stelle, proiezione in anteprima nazionale del film d’azione “Fast & Furious 9” (ingresso 6 euro in quanto anteprima).

