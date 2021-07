Mazara. Estate in Zona Blu, gli eventi di stasera. Prosegue il programma di manifestazioni promosso dall’amministrazione comunale.

Estate in Zona Blu, gli eventi di stasera

Prosegue il programma di manifestazioni “Estate in Zona Blu” promosso dall’amministrazione comunale di Mazara del Vallo.

Alle ore 19:30, presso il Parco di Miragliano – Giardino dell’Emiro, andrà in scena “Lentamente…la favola della lumaca”: regia di Enrica Volponi Spena con Francesca Sparacino, Davide Lo Coco ed Enrica Volponi Spena.

Lo spettacolo prodotto da OTqA/Casa Teatro Bagheria si inserisce nel progetto nazionale “E se diventi farfalla” organizzato a Mazara del Vallo dalla cooperativa Solidarietà e Azione nell’ambito del Festival del Teatro di Paglia, una rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie la cui programmazione artistica è curata da Fiorenza Dado.

Il quarto appuntamento del Festival propone una storia a metà strada tra fiaba e “storia morale” che, attraverso il racconto di Luis Sepulveda, racconta di coraggio e libertà.

-Alle ore 21 nel Collegio del Gesuiti, Giacomo Bonagiuso propone lo spettacolo teatrale “Mater Matri” del progetto “Madres” da un’idea dell’associazione Abilmente Uniti Onlus. Uno spettacolo che parla della vita delle madri e della disabilità dei propri figli e si inserisce in un contesto di solidarietà che ambisce ad attuare un progetto sociale in una vasta area concessa in comodato d’uso dal Comune (Vedi deliberazione Giunta )

– Alle ore 21,30 per la Rassegna Cinema Sotto le Stelle nell’atrio di Santa Caterina proiezione del film “Le sorelle Macaluso” regia di Emma Dante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...