Mazara. Divieto di sosta nel piazzale Quinci per consentire i lavori del nuovo parcheggio

Divieto di sosta nel piazzale Quinci per consentire i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio. In vigore dal 10 febbraio al 24 aprile

Con ordinanza di Polizia Municipale n. 23 firmata ieri dal dirigente/comandante Salvatore Coppolino, a partire da giovedì 10 febbraio e fino al 24 aprile prossimo viene istituito:

il divieto di sosta con rimozione forzata, nel piazzale G.B. Quinci, al fine di consentire all’impresa aggiudicataria di predisporre il cantiere ed effettuare i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio comunale.

L’impresa: la Mar.Sal, Costruzioni srl di Favara, aggiudicataria del bando Mepa con un ribasso di circa il 30% sull’importo a base d’asta di circa 200mila euro, realizzerà 153 posti auto, di cui 3 per diversamente abili, 3 destinati a quote rosa e 6 dotati di colonnine elettriche. Verranno inoltre realizzati 7 posti per bus, pavimentazione e passaggi pedonali.

L’accesso, l’uscita e la cassa continua saranno automatizzati con impianti di supporto e impianto semaforico.

ordinanza Pm divieto di sosta piazzale Quinci

