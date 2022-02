Mazara. Distretto socio sanitario n. 53. Pubblicata la manifestazione d’interesse per la designazione dei rappresentanti

Reading Time: < 1 minute

Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale del Distretto socio sanitario n. 53.

Pubblicata la manifestazione d’interesse per la designazione dei rappresentanti.

Il 21 febbraio termine ultimo per la presentazione delle istanze.

Il Comune di Mazara del Vallo, nella qualità di capofila del Distretto socio sanitario n. 53, procederà alla costituzione della “Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale”. Si tratta di un luogo di partecipazione e di rappresentanza di diversi soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nelle politiche di welfare. Sono tre le aree di intervento della Rete che dovrà essere istituita dal Comitato dei Sindaci distrettuale: 1) Famiglia, Minori e Anziani; 2) Disabilità e non Autosufficienza; 3) Povertà ed Esclusione Sociale.

Per far parte della Rete, enti del terzo settore, associazioni, organismi di formazione professionale, università ed enti di ricerca potranno designare un proprio rappresentante da candidare per la nomina , aderendo alla manifestazione d’interesse pubblicata all’albo pretorio online ed inviando entro e non oltre il 21 febbraio 2022, il modello d’istanza allegato alla pubblicazione, all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il referente tecnico, Giuseppina Bonsignore, al numero: 0923671667 o il responsabile del procedimento, Paolo Barranca, al numero: 0923671662.

Per la manifestazione d’interesse. Il disciplinare ed il modello di domanda: CLICCA QUI

Mi piace: Mi piace Caricamento...