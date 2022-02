Mazara. Disinfestazione scuole dal 28 febbraio al 2 marzo

Reading Time: < 1 minute

Scuole chiuse per disinfestazione da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo

Riapriranno giovedì 3 marzo

Con ordinanza sindacale n. 7 firmata oggi dal vice sindaco Vito Billardello (in vece del sindaco Quinci che si trova fuori sede per impegni istituzionali), è stata disposta la disinfestazione delle scuole del Comune di Mazara del Vallo nella giornata di lunedì 28 febbraio, l’aerazione dei locali per martedì 1 marzo e la pulizia straordinaria per mercoledì 2 marzo.

A seguito di “note che sono pervenute al protocollo del Comune con le quali i Dirigenti Scolastici comunicavano la necessità di disporre un intervento di disinfestazione delle aule scolastiche e nelle aree circostanti gli stessi edifici” si legge nell’ordinanza ed “acquisito il parere favorevole dell’Asp di Trapani”, è stato deciso di disporre gli interventi di disinfestazione delle scuole.

Le operazioni di disinfestazione verranno effettuate in raccordo tra i dirigenti scolastici ed Il dirigente del 3° settore comunale arch. Maurizio Falzone.

Per l’ordinanza Clicca qui

