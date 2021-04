Mazara del Vallo: Rumori al depuratore, verifiche in corso per la soluzione della problematica

Rumori al depuratore, verifiche in corso per la soluzione della problematica

“A seguito di alcune segnalazioni provenienti da residenti della zona di Bocca Arena che lamentano rumori eccessivi provenienti dall’impianto di depurazione, abbiamo subito girato la segnalazione all’impresa che gestisce il depuratore centrale, chiedendo la verifica delle stesse segnalazioni con la misurazione dei livelli di rumore provenienti dagli impianti e, nel caso la misurazione dovesse confermare alcune anomalie, di procedere agli opportuni interventi per la risoluzione della problematica”.

Lo annuncia l’assessore comunale ai Lavori Pubblici e Servizi alla Città Michele Reina. Della vicenda si sta occupando l’impresa Soteco che gestisce in proroga tecnica il depuratore comunale nelle more che venga completata la procedura di aggiudicazione del servizio per il prossimo triennio.

