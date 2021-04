Mazara del Vallo: Iniziative di sostegno alle persone affette da Parkinson ed ai loro familiari

Sono circa 60 le persone residenti a Mazara del Vallo affette dal Morbo di Parkinson, Parkinsonismo e patologie collegate al Disturbo del movimento. Il dato è emerso nel corso dell’incontro avvenuto stamani nel Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo tra il vice sindaco e assessore comunale alle Politiche Sociali Vito Billardello e Girolamo D’Antoni, presidente della Libera Associazione Parkinsoniani, con sede a Paceco.

Nel corso dell’incontro D’Antoni ha presentato le attività che l’associazione svolge in tutto il territorio provinciale con i propri volontari: una serie di attività in favore delle persone affette dal Parkinson ma anche in favore delle loro famiglie, che spesso accompagnano con grandi sacrifici i propri cari nel percorso e nelle difficoltà della malattia.