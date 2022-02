Mazara del Vallo. Riapre il Centro Operativo di Protezione Civile

Reading Time: 2 minutes

Riapre a Mazara del Vallo il Centro Operativo di Protezione Civile

“Ringraziamo la struttura della Protezione Civile regionale coordinata dall’ingegnere Salvatore Cocina ed il Governo regionale oggi qui rappresentato dall’assessore regionale Toni Scilla per la proficua interlocuzione e collaborazione istituzionale che ha consentito di riportare a Mazara del Vallo una sede del Centro operativo regionale di Protezione Civile. Si tratta di una bella notizia per la nostra comunità da un punto di vista operativo e per la sicurezza dei nostri concittadini”.

Lo hanno detto il vice sindaco Vito Billardello e l’assessore comunale alla Pesca, Agricoltura, Attività Produttive e Infrastrutture Pietro D’Angelo intervenendo stamani alla riapertura del Centro operativo di Protezione Civile presso l’Autoparco comunale, sede della Protezione Civile comunale.

Il Centro Operativo di Protezione Civile torna a Mazara del Vallo dopo circa 3 anni e mezzo, a seguito della riattivazione ed innovazione della convenzione scaduta nel 2018.

Per l’amministrazione hanno presenziato in rappresentanza del Sindaco, assente per impegni istituzionali concomitanti, anche gli assessori Reina, Mauro e Norrito, il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano, il consigliere comunale Cesare Gilante ed i dirigenti del Comando della Polizia Municipale Salvatore Coppolino e del settore tecnico Maurizio Falzone.

Presenti le associazioni di protezione civile del territorio e, per la Regione Siciliana, insieme all’assessore Toni Scilla ed al dirigente Cocina, i vertici della struttura regionale.

“Questo Centro Operativo riapre come Centro operativo misto per tutte le emergenze – ha sottolineato l’ing. Cocina -. Abbiamo scelto questo posto che è certamente notevole e grazie alla sinergia con il Comune di Mazara del Vallo”.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale Toni Scilla, per il quale “la collaborazione tra Governo regionale e Amministrazione comunale è un segnale importante per garantire in questo territorio un presidio di prevenzione e tutela”.

