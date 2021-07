Mazara del Vallo: Realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche

Realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche

La Giunta approva Disciplina e Avviso. L’approvazione definitiva è di competenza del Consiglio Comunale

“Nell’ambito delle politiche di eco sostenibilità che abbiamo messo in campo intendiamo incentivare l’uso dei veicoli elettrici per ridurre l’inquinamento acustico ed atmosferico. Doteremo la Città di una rete di colonnine elettriche di ricarica. In tal senso, già lo scorso anno con un avviso di manifestazione d’interesse abbiamo sondato l’interesse alla realizzazione delle colonnine da parte di alcuni operatori privati. Con l’approvazione in Giunta della disciplina per l’installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso del territorio, proponiamo ora al Consiglio comunale l’approvazione della Disciplina che contiene l’individuazione di 14 aree da concedere in concessione proprio per la realizzazione delle colonnine, a costo zero per le casse comunali”.

Lo ha detto l’assessore comunale all’Urbanistica, Innovazione e Smart City Vincenzo Giacalone, a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta Municipale, della “DISCIPLINA PER L’ INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI A ENERGIA ELETTRICA, AD USO PUBBLICO CON OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO” e degli allegati che verranno trasmessi al Consiglio comunale per l’esame e la definitiva approvazione.

Nella deliberazione e nello schema di avviso allegato sono individuati i principl di localizzazione territoriale per l’installazione delle colonnine di ricarica. Questi i siti individuati:

1- Lungomare San Vito zona rotonda; 2- Area parcheggio Istituto Tecnico Industriale (Statua Padre Pio); 3- Via E. Sansone Area Case Popolari: 4- Lungomare Fata Morgana (sotto Cavalcavia); 5- Piazza A. De Gasperi; 6- Lungomare Hopps; 7- Via Bessarione; 8- Via Marsala (Zona LIDL); 9- Via E. Sansone; 10-Via Castelvetrano (Zona ASP); 11-Via Castelvetrano (Zona Mobilificio); 12-Via Salemi (Di fronte Ospedale); 13-Via G. Impastato (Parcheggio Interscambio); 14-Piazzale Quinci (HUB).

Dopo l’eventuale approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di Giunta sarà possibile per gli operatori privati partecipare all’avviso pubblico per la concessione delle aree sulle quali installare le colonnine di ricarica elettrica.

Ulteriori particolari nella deliberazione e negli atti allegati (Per scaricarli: CLICCA QUI).

