Mazara del Vallo. Quarto Appuntamento – IV° edizione “Festival del Teatro di Paglia 2021”

Quarto Appuntamento – IV° edizione “Festival del Teatro di Paglia 2021”

Venerdì 13 Luglio, alle ore 19:30, presso il Parco di Miragliano – Giardino dell’Emiro, in via Alpi n. 52, a Mazara del Vallo, per il progetto nazionale “E se diventi farfalla” finanziato da Con i Bambini impresa sociale, di cui Solidarietà e Azione è la realtà responsabile su Mazara, si terrà il quarto appuntamento della “IV° edizione del Festival del Teatro di Paglia”, una rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie la cui programmazione artistica è curata da Fiorenza Dado.

La manifestazione è inserita nella rete dei Teatri di Paglia e nel programma degli eventi “Estate Mazarese 2021” del Comune di Mazara del Vallo.

Nell’anfiteatro all’aperto del Parco di Miragliano – Giardino dell’Emiro andrà in scena “Lentamente…la favola della lumaca” Regia di Enrica Volponi Spena

con Francesca Sparacino, Davide Lo Coco ed Enrica Volponi Spena, una produzione OTqA/Casa Teatro Bagheria

Trama



Nel Paese delle Lumache Bianche, nessuno osa fare domande. Nessuno osa chiedersi il perché siano costrette ad una vita lenta, fatta di abitudini e perché mai siano costrette a nascondersi da ogni pericolo. Una di loro però, una piccola lumachina curiosa e più forte di quanto lei stessa possa immaginare, sceglierà di andare controcorrente e intraprendere un viaggio che le permetterà di trovare risposta alle sue domande.

Una storia a metà strada tra fiaba e “storia morale” che, attraverso il racconto di Luis Sepulveda, racconta di coraggio e libertà.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Apertura al pubblico 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

IMPORTANTE! Nell’impossibilità di procedere per prenotazioni, considerata la straordinaria partecipazione di pubblico presente all’ultimo appuntamento del Festival del Teatro di Paglia che non ha consentito a tutti di poter assistere allo spettacolo, Vi informiamo che oltre all’ampliamento del teatro abbiamo predisposto una lista limitata di posti riservati a chiunque abbia motivate esigenze. Pertanto invitiamo chi ne avesse bisogno a contattarci ai numeri telefonici che trovate in locandina.

