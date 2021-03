MAZARA DEL VALLO : MINACCE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, IL SINDACO QUINCI E IL CONSIGLIO COMUNALE CONDANNANO L’ATTO INTIMIDATORIO

MINACCE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, IL SINDACO QUINCI CONDANNA L’ATTO INTIMIDATORIO

«Esprimo ferma condanna per il grave atto intimidatorio perpetrato nei confronti degli agenti del nostro Corpo di Polizia Municipale impegnati nello svolgimento del proprio dovere. Il ritrovamento di bossoli e un foglio con su scritte frasi minacciose non fermerà l’azione a presidio della Legalità che vede impegnati il Comandante Salvatore Coppolino e i nostri agenti del corpo di PM. A loro esprimo la solidarietà mia e quella dell’Amministrazione comunale. Confidiamo nell’operato degli investigatori e della magistratura per scovare i responsabili di questo gesto vigliacco».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, appresa la notizia dell’atto intimidatorio perpetrato nei confronti degli agenti del Corpo di Polizia Municipale.

Dichiarazione del Presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano

<<Minacce alla POLIZIA MUNICIPALE, la solidarietà del Consiglio Comunale>>

A nome personale e dell’intero Consiglio comunale esprimiamo solidarietà al comandante

Salvatore Coppolino ed a tutto il personale della Polizia Municipale per le minacce subite

ieri nel corso di controlli alla circolazione veicolare.

Nei pressi dell’area della SS 115, dove una pattuglia era intenta ad effettuare controlli con

autovelox, sono stati rinvenuti bossoli ed un foglio con frasi minacciose.

Siamo certi che questo gesto non scoraggerà e non fermerà il servizio per il rispetto delle

regole messo in atto dalla Polizia Municipale. Auspichiamo inoltre che i responsabili

vengano individuati ed assicurati alla giustizia.

