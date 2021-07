Mazara del Vallo. Inaugurato l’Infopoint turistico

Inaugurato l’Infopoint turistico

Sarà aperto tutti i giorni nei locali ex Alhambra di piazza Mokarta

“L’apertura dell’Ufficio turistico comunale in un luogo strategico della nostra Città: nei locali ex Alhambra alle spalle dello storico Arco Normanno ed a pochi metri dalla statua fontana di Pietro Consagra in corso di restauro grazie ad una partnership pubblico-privata, non è solo un’opportunità informativa su eventi ed attrazioni turistico-culturali per cittadini, turisti e visitatori, ma è anche un simbolo di ripartenza per una Città dell’Accoglienza qual è Mazara del Vallo. Questo Ufficio nasce in attuazione del nostro programma di rilancio turistico grazie al lavoro dell’assessore Germana Abbagnato, del dirigente Marascia e dei loro collaboratori della struttura comunale”.

Con queste parole il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha salutato ieri sera l’apertura dell’Ufficio Turistico “Infopoint” che sorge nei locali ex Alhambra di piazza Mokarta.

“La nostra amministrazione – ha sottolineato l’assessore al Turismo, Eventi, Cultura e Spettacolo Germana Abbagnato – è impegnata in una serie di azioni per attrarre turismo ed investimenti, con il coinvolgimento degli operatori del settore ed anche con l’organizzazione di un cartellone di eventi che vedrà quest’anno spettacoli di qualità, tra i quali il Rock The Casbah con Max Gazzè o gli eventi del Canto del Marrobbio che prenderanno il via con Mogol. L’infopoint che inauguriamo oggi è un servizio per chi sceglie Mazara del Vallo quale meta delle proprie vacanze. Un punto di riferimento non solo fisico in una location suggestiva”.

La breve cerimonia inaugurale è proseguita con il taglio del nastro, la visita ai locali e si è conclusa con una degustazione di vini offerti da alcune cantine aderenti all’associazione Strade del Vino Val di Mazara.

L’Infopoint turistico è aperto tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 (dal martedì aI venerdì con personale comunale, dal sabato al lunedì grazie al supporto del personale della locale Pro Loco).

