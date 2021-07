Mazara del Vallo. Consegnata la Bandiera Verde alla spiaggia di Tonnarella

«La conquista della Bandiera Verde da parte della spiaggia di Tonnarella è per la comunità di Mazara del Vallo motivo di orgoglio ma anche uno stimolo ad impegnarci tutti insieme per valorizzarla e mantenerla decorosa come ci stiamo sforzando di fare con la dotazione di passerelle, docce, pedane per l’accesso di disabili ed altri servizi nei tratti di spiaggia libera. Ringraziamo il nostro concittadino onorario prof. Italo Farnetani, presidente ed ideatore del Riconoscimento Bandiera Verde, che ha visto quest’anno per la prima volta insignita la spiaggia principale di Mazara del Vallo da parte dei pediatri italiani quale spiaggia a misura di bambino per la pulizia e le dotazioni. Siamo lieti che insieme ad un tratto di litorale di Scicli, Mazara faccia compiere alla Sicilia un ulteriore balzo in avanti nel numero delle Bandiere Verdi: 18 su 143 località italiane. Rispettare i criteri di pulizia, balneabilità e messa in sicurezza della balneazione per i bambini è un obiettivo che ci prefiggiamo di mantenere e migliorare”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci che questa mattina ad Alba Adriatica insieme all’assessore all’Ambiente Giacomo Mauro ha ritirato il riconoscimento dei pediatri italiani “Bandiera Verde 2021” alla spiaggia di Tonnarella.

Il riconoscimento è stato consegnato dal prof. Italo Farnetani, ideatore dell’iniziativa, alla presenza del sindaco di Alba Adriatica Nicoletta Casciotti e dell’assessore all’ambiente Nicolino Colonnelli oltre che degli amministratori italiani ed esteri delle 148 località, di cui 5 straniere, insignite della Bandiera Verde 2021.