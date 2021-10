Mazara. Consulta del Turismo, il 25 ottobre elezione del rappresentante delle associazioni socio culturali

Consulta del Turismo, il 25 ottobre l’elezione del rappresentante delle associazioni socio culturali e di sviluppo del territorio

I rappresentanti delle altre 9 categorie verranno designati dalle associazioni maggiormente rappresentative

Lunedì 25 ottobre alle ore 15 nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti i rappresentanti o delegati delle associazioni socio culturali e di sviluppo del territorio potranno partecipare alle elezioni di un componente della propria categoria nella Consulta del Turismo.

Ogni associazione potrà indicare un candidato appartenente all’associazione proponente. I nominativi dei candidati formeranno la lista dei soggetti da votare e pertanto di procederà alle elezioni con voto segreto. Risulterà eletto il candidato maggiormente votato.

L’avviso, a firma dell’assessore comunale al Turismo Germana Abbagnato e del dirigente del Settore Affari Generali Maria Gabriella Marascia è stato pubblicato nell’albo pretorio online.

La Consulta del Turismo, il cui regolamento è stato approvato nel 2017, è uno strumento di partecipazione che collabora con l’Amministrazione Comunale svolgendo funzioni propositive, consultive e di studio non vincolanti, utili all’elaborazione di politiche di promozione del territorio e di sviluppo delle attività economiche connesse con il settore. Quella del rappresentante delle associazioni socio culturali e di sviluppo del territorio è l’unica elezione prevista, mentre per le altre 9 categorie (alberghi; agriturismo; campeggi; affittacamere – appartamenti vacanze – bed and breakfast; ristorazione; bar – locali di intrattenimento; agenzie di viaggio; stabilimenti balneari; NCC noleggio con conducente) come previsto dall’art. 4 del regolamento i rappresentanti verranno designati dalle associazioni maggiormente rappresentative e nominati dal Sindaco sulla scorta delle designazioni.

Per informazioni è possibile rivolgersi al dirigente Maria Gabriella Marascia (0923671660) o alla signora Adele Corigliano presso l’Infopoint turistico di piazza Mokarta o telefonando al numero 3336192021.

