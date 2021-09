Mazara. Consiglio comunale, resoconto lavori e lutto per scomparsa madre consigliere Bommarito

Resoconto Consiglio

Oltre alla delibera di approvazione dello Studio del Centro Storico (vedi nota precedente), il consiglio comunale di Mazara del Vallo nella seduta di ieri sera ha inoltre approvato il Regolamento comunale per la stipula dei patti di gemellaggio; il Regolamento comunale per la disciplina dell’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indispensabile del comune di Mazara del Vallo e quattro mozioni su: Individuazione aree di pertinenza istituti scolastici ed attrezzatture sportive, trasferimento Liceo Artistico, Mazara Città Inclusiva e problematica per chiusura Ponte sul fiume Arena, vicenda ampiamente affrontata anche nell’ora dedicata ad interrogazioni ed interpellanze. Estratti degli atti approvati sono pubblicati nella sezione Pubblicità-notizia del portale istituzionale, mentre sono in fase di pubblicazione gli atti integrali nell’albo pretorio online.

Lutto per scomparsa mamma consigliere comunale Matteo Bommarito

Sindaco, Giunta, Presidenza del Consiglio comunale e consiglieri, unitamente all’intera amministrazione comunale, esprimono i sentimenti di cordoglio per la scomparsa avvenuta all’alba di oggi della signora Vita Rustico, mamma del consigliere comunale Matteo Bommarito.

