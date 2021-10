Mazara. Conferenza sicurezza nel Mediterraneo e Presentazione libro, Francesca Mannocchi e Alessio Romenzi

Sabato al teatro Garibaldi presentazione del libro di Francesca Mannocchi e dibattito sulla sicurezza nel Mediterraneo

Sabato 16 ottobre alle 17,30, presso il teatro Garibaldi, il Festival internazionale della fotografia del Mediterraneo “ Marenostrum” ospiterà la conferenza/dibattito dal titolo “ Sicurezza nell’area nel Mediterraneo”, con la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi e il fotoreporter Alessio Romenzi.

Si parlerà di Mediterraneo, di sicurezza, di geopolitica e della loro testimonianza di inviati nei posti più caldi della terra: Libia, Afghanistan, Iraq, Libano.

L’ultimo progetto fotografico di Romenzi, realizzato la scorsa estate prima della partenza dall’Afghanistan a causa del ritorno al potere dei talebani, è esposto presso la sala La Bruna del collegio dei Gesuiti

Nel corso dell’evento verrà presentato il libro della Mannocchi “ Bianco è il colore del danno”, edito da Einaudi, in cui la giornalista racconta come è cambiata la sua vita dopo la diagnosi di sclerosi multipla e il suo rapporto con la malattia.

Una testimonianza importante e preziosa, un racconto accorato e sincero, lontano da ogni retorica. La prova che le parole non sempre guariscono, ma spesso curano.

Moderano l’incontro Catia Catania e Francesco Mezzapelle.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Francesca Mannocchi, giornalista d’inchiesta freelance, collabora con emittenti italiani (RAI 3, LA7, SkyTG24) e testate italiane e internazionali – L’Espresso, Al Jazeera, Middle East Eye e Focus. Si è occupata di migrazioni, realizzando reportage dalla Tunisia, da Calais, dai Balcani e dalla Libia Ha coperto il colpo di stato in Egitto nel 2013 e la guerra a Gaza nel 2014. Ha vinto il Premio Giustolisi con l’inchiesta Missione impossibile (LA7) sul traffico di migranti e sulle carceri libiche.

