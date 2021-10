Mazara. Concessione in comodato d’uso immobili comunali

15 locali comunali verranno concessi in comodato d’uso ad associazioni senza scopo di lucro con procedura di evidenza pubblica

Lo ha deciso la Giunta municipale, che ha approvato l’elenco dei locali ed i contenuti dell’avviso di manifestazione d’interesse.

4 locali ubicati al piano terra dell’ex Centro direzionale di Mazara Due, un locale ubicato in una palazzina dello stesso quartiere, i locali dell’ex Istituto professionale marittimo Ipsam di via Luigi Vaccara, l’ex chiesa di Sant’Agnese nel largo Badiella, 8 vani al Palazzo della Legalità di via Giotto ed un vano all’interno dell’immobile comunale di via Madonie angolo via dei Ciclopi: sono questi i locali comunali individuati dall’Ufficio Patrimonio ed inseriti nella delibera di Giunta municipale n. 161/2021 con cui l’amministrazione comunale dà il via libera alla concessione degli stessi locali in comodato d’uso gratuito per un periodo di due anni ad associazioni senza scopo di lucro attraverso una manifestazione d’interesse i cui contenuti sono stati approvati nella stessa delibera di Giunta.

La concessione in comodato d’uso gratuito attraverso procedura ad evidenza pubblica riguarda locali comunali non utilizzati e non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali. Potranno richiederne il comodato d’uso associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato, per la tutela della natura e dell’ambiente, per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico, costituite nel territorio cittadino, che non hanno scopo di lucro, non svolgono attività economiche a titolo principale, conformemente alle disposizioni di cui al regolamento in vigore.

Allegati alla deliberazione di Giunta e con essa pubblicati nell’albo pretorio online sono: l’elenco dei locali da concedere in comodato d’uso con i dettagli relativi agli spazi ed alla loro esatta ubicazione ed il modello di avviso di manifestazione d’interesse.

Le domande potranno essere presentate subito dopo la pubblicazione nell’albo pretorio dell’avviso ufficiale a cura del dirigente del settore “Servizi alla Città e alle Imprese” – Servizio Patrimonio.

