Mazara. Capitaneria: Il comandante uscente Cascio e quello subentrante Arena, rendono visita al Palazzo di Città

Passaggio di consegne al comando della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo

Il comandante uscente Cascio e quello subentrante Arena rendono visita al Palazzo di Città

“Salutiamo con affetto e gratitudine il Capitano di Fregata Vincenzo Cascio che da oggi lascia il comando della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo per assumere un nuovo e prestigioso incarico a Palermo. La Città ed io personalmente lo ringraziamo per la proficua collaborazione istituzionale e l’impegno profuso con passione e dedizione. Nel contempo diamo il benvenuto al nuovo Comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Enrico Arena, messinese che proviene dalla capitaneria di Porto di Milazzo. Siamo certi che proseguirà la collaborazione istituzionale con il nostro Comune nel solco di quanto fatto dal suo predecessore”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci accogliendo al Palazzo di Città il comandante uscente ed il comandante subentrante della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo Vincenzo Cascio ed Enrico Arena.

Quest’anno, per l’emergenza Covid, non si è svolta la tradizionale cerimonia ufficiale del passaggio di consegne in Capitaneria.

Il Comandante Cascio ha espresso un caloroso ringraziamento al Sindaco donando un crest personalizzato. Il neo comandante Arena, nel ringraziare il Sindaco per il benvenuto, si è dichiarato entusiasta del nuovo prestigioso incarico a Mazara del Vallo.

