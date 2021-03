Mazara: Bando di gara per i lavori di ristrutturazione e restauro del Teatro Garibaldi

Pubblicato nel portale TuttoGare il bando per l’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione, restauro, innovazione tecnologica e miglioramento prestazioni energetiche del Teatro Garibaldi”.

La procedura negoziata verrà espletata direttamente all’interno della piattaforma telematica TuttoGare mediante inoltro di richiesta d’offerta a tutti gli operatori economici iscritti alla stessa piattaforma.

I lavori, per un importo a base d’asta di 182mila 604 euro, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di 3mila 726,62 euro,33prevedono in particolare:

il trattamento antitarlo della struttura lignea del teatro e delle capriate della copertura; il rifacimento delle cornici in cartapesta dei palchi e restauro dei bassorilievi di cartapesta del boccascena; il trattamento e la risoluzione del problema umidità; la sostituzione di alcuni infissi esterni ed il restauro di altri; la verifica dell’impianto elettrico e di illuminazione; la realizzazione di un impianto di trattamento aria e climatizzazione; la realizzzione del sipario e della macchina scenica e la realizzazione di un impianto audio.

Progettisti sono l’architetto Tatiana Perzia ed il geometra Pietro Aurelio Giacalone, responsabile del procedimento: il geometra Salvatore Ferrara dell’ufficio tecnico diretto dall’arch. Maurizio Falzone.

Le offerte, esclusivamente per via telematica, vanno presentate entro e non oltre le ore 12 del 25 marzo 2021.

Clicca qui per bando di gara e allegati

