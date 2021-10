Mazara. Avviso per l’affidamento in concessione gratuita, per finalità sociali, di 11 beni confiscati alla criminalità organizzata

Avviso per l’affidamento in concessione gratuita, per finalità sociali, di 11 beni confiscati alla criminalità organizzata

Pubblicato il bando nell’albo pretorio online. Le domande vanno presentate entro l’11 novembre

Pubblicato all’albo pretorio online l’avviso del dirigente del 3° settore comunale Servizi alla Città e alle Imprese per l’assegnazione in concessione gratuita di beni sottratti alla criminalità organizzata ed acquisiti al patrimonio comunale, per finalità sociali. Si tratta, in particolare, di 11 beni: tre villette con annessi terreni in contrada Bianca, contrada Triglia Scaletta e via dei Ponticcioli, un immobile in via Porta Palermo pozzo Regina e 7 appezzamenti di terreno. Anche l’elenco di beni da assegnare in concessione gratuita è pubblicato unitamente all’avviso.

Possono presentare istanza per l’assegnazione in concessione gratuiti dei beni confiscati:

Comunità, enti, ed associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali; associazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale riconosciute, operatori dell’agricoltura sociale.

Le domande, utilizzando i modelli d’istanza e di autodichiarazione allegati all’avviso pubblico, debbono essere presentate entro e non oltre le ore 12 dell’11 novembre 2021.

La concessione del bene – si legge nell’avviso a firma del dirigente arch. Maurizio Falzone (responsabile del procedimento l’arch. Francesco Pernice) – è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un’opportunità di sviluppo, con l’obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l’emarginazione, l’isolamento.

Dopo l’acquisizione delle domande il Comune potrà richiedere alla Prefettura competente il rilascio di informazioni tendenti ad attestare la insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio comunale: la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate dalla Commissione costituita con provvedimento del Responsabile del Settore competente che la presiede. La Commissione, che sarà costituita da almeno 3 Dirigenti del 1 °, 2° e 3° Settore, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni assegnati.

Per ulteriori particolari e per scaricare Avviso e allegati: CLICCA QUI

