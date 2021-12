Mazara. Avviso di manifestazione d’interesse per la realizzazione di 710 loculi cimiteriali

Realizzazione di 710 nuovi loculi cimiteriali con un investimento di circa 926mila euro

Pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse con scadenza il 12 dicembre. Gli operatori economici che aderiranno all’indagine di mercato potranno partecipare alla successiva procedura di gara per l’affidamento dei lavori.

Pubblicato nell’albo pretorio online un avviso esplorativo per manifestazione d’interesse – indagine di mercato – attraverso cui l’amministrazione comunale intende individuare gli operatori economici da invitare successivamente alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di realizzazione di nuovi loculi all’interno del cimitero comunale.

I lavori riguarderanno la ricostruzione dei reparti 2 e 6 del vecchio cimitero che negli anni passati sono stati demoliti per precarie condizioni di stabilità. A differenza dei precedenti reparti, che erano disposti su sei file, nella nuova costruzione saranno realizzate cinque file per l’adeguamento della misura dei loculi alla normativa vigente (dimensioni minime di cm.75x70x250). Complessivamente verranno realizzati 710 nuovi loculi

Il valore indicativo dei lavori da affidare ammonta a 926mila 296,84 euro. Tali lavori dovranno essere realizzati entro 240 giorni dalla data di consegna.

La prima fase prevede la partecipazione alla manifestazione d’interesse: gli operatori economici interessati dovranno manifestare l’interesse a partecipare entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 dicembre 2021 sottoscrivendo il modello di domanda allegato all’avviso pubblico ed inviandolo via pec all’indirizzo: lavoripubblici@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it.

Oltre al modello di domanda gli interessati dovranno inviare in allegato solo la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore mentre in questa fase la manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica.

La manifestazione d’interesse, infatti, ha l’unico scopo di individuare le imprese disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta dall’Ente.

Successivamente sarà cura del Comune indire apposita procedura negoziata per l’affidamento dei lavori tramite Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il funzionario tecnico ingegnere Marcello Bua, responsabile del procedimento, telefonando in ore ufficio al numero 0923671513 o contattandolo via mail: marcello.bua@comune.mazaradelvallo.tp.it.

Per consultare e scaricare l’avviso ed il modello di domanda: CLICCA QUI

