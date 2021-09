Mazara. Asili nido e spazio gioco, al via le domande per l’ammissione dei bambini

Avvisi per l’ammissione ai servizi per l’infanzia micro nido di via Santa Gemma, micro nido e spazio gioco di via Poggioreale.

51 i posti disponibili: 35 per bimbi da zero a 36 mesi; 16 per bimbi da 18 a 36 mesi

Scadono il 10 ottobre 2021 i termini per la presentazione delle richieste di ammissione ai servizi per l’infanzia “micro nido del plesso scolastico Santa Gemma”, “micro nido del plesso scolastico di via Poggioreale” e “spazio gioco del plesso scolastico di via Poggioreale” per l’anno scolastico 2021/2022.

I relativi avvisi sono stati pubblicati nell’albo pretorio online del portale istituzionale.

Presso il micro nido di Santa Gemma è prevista per l’anno scolastico 2021/2022 una ricettività di 13 posti per bimbi di età compresa tra zero e trentasei mesi; presso il micro nido di via Poggioreale la ricettività prevista quest’anno è di 22 posti sempre per bimbi di età compresa tra zero e trentasei mesi, mentre per lo spazio gioco di via Poggiorale la ricettività è di 16 posti, per bimbi di età compresa tra 18 e 36 mesi.

Le domande vanno presentate, compilate sui modelli allegati, presso il protocollo generale del Comune ubicato al piano terra del Palazzo dei Carmelitani di via Carmine o presso il Servizio Affari Sociali al Palazzo della Legalità di via Giotto, attraverso le seguenti modalità: a mano, a mezzo pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno (in questo caso farà fede il timbro postale). Domande presentate oltre il 10 ottobre 2021 verranno accolte compatibilmente con la disponibilità di posti.

Destinatari dei servizi sono i figli di famiglie residenti nel territorio di Mazara del Vallo o presenti temporaneamente nel territorio di Mazara del Vallo per motivi di lavoro e pertanto non obbligate a prendere la residenza.

A corredo delle domande dovranno essere presentati: modello Isee, attestato di servizio comprovante l’orario di lavoro di uno o entrambi i genitori, certificazione di vaccinazioni del figlio o figlia per il quale è fatta la domanda, ulteriori documenti indicati dagli avvisi pubblici.

Per informazioni e documentazione relativi al micro nido Santa Gemma è possibile telefonare nei giorni ed orari d’ufficio al responsabile del procedimento, signora Antonina Milanese del settore Servizi Sociali ai numeri: 0923671644 o 653 finale.

Per le domande micro nido e spazio gioco di via Poggioreale è possibile telefonare nei giorni ed orari d’ufficio al responsabile del procedimento, Paolo Barranca dei Servizi Sociali al numero: 0923671662.

Il costo mensile che verrà sostenuto dal Comune per ogni singolo utente è di circa 366 euro mensili. La retta di compartecipazione per le famiglie sarà differenziata a seconda del reddito Isee: fino a 6mila euro di Isee sarà completamente gratuita; per Isee da 6mila e un euro fino a 12mila euro sarà del 25%; per Isee da 12mila e un euro fino a 18mila euro sarà del 37%; per Isee superiore ai 18mila euro sarà del 50%. A differenza dello scorso anno, quando la gestione delle strutture comunali micro nido e spazio gioco è stata garantita con i fondi ministeriali concessi al Distretto socio sanitario n. 53 nell’ambito del secondo piano di riparto Pac Infanzia, quest’anno potranno essere utilizzate solo le risorse del decreto legislativo 65/2017, secondo il piano di riparto deciso dal Dipartimento regionale alla Famiglia. Tali fondi verranno integrati da una compartecipazione di fondi comunali. Il servizio dei due micro nido e dello spazio gioco sarà garantito per 36 settimane. Per l’affidamento della gestione delle due strutture l’amministrazione comunale sta avviando le procedure di gara.

micro nido di via Santa Gemma: CLICCA QUI Per scaricare avviso e modelli di istanza relativi al Per scaricare avviso e modelli di istanza relativi al micro nido ed allo spazio gioco di via Poggioreale: CLICCA QUI

