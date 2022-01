Mazara. Ampliamento progetto accoglienza minori stranieri non accompagnati

Sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, pubblicato l’Avviso nel portale TuttoGare

La scadenza delle offerte per la selezione del soggetto attuatore per l’ampliamento del servizio. L’accoglienza è riservata a 20 minori stranieri non accompagnati e 10 maggiorenni

Pubblicato nel portale TuttoGare del Comune di Mazara del Vallo l’avviso di procedura aperta di selezione del soggetto attuatore per la prosecuzione delle azioni di sistema per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati che prevede un ampliamento del progetto “Sai/Msna” a 30 soggetti, di cui 20 minori stranieri non accompagnati e 10 neo maggiorenni.

Il sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati è regolato dal decreto legge n. 113 del 2018 convertito in legge il primo dicembre 2018. L’accesso al Sistema oggi è riservato ai titolari di protezione internazionale e a tutti i minori stranieri non accompagnati.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 13 del 7 marzo 2022. La gara si svolgerà esclusivamente nella piattaforma telematica TuttoGare.

Il costo dell’appalto, per l’intera durata contrattuale (dal 01/09/2021 al 30.06.2023) è quantificato in Euro 1.849.346,78 (IVA inclusa se dovuta per legge), corrispondente alla quota di finanziamento concessa dal Ministero dell’Interno sul Fondo Nazionale, con esclusione delle voci relative al Revisore dei conti indipendente (12mila 500 euro) ed ai Contributi per Affido familiare (30mila euro). Tuttavia poiché il finanziamento era originariamente previsto per il periodo primo settembre 2021 – 30 giugno 2023 e considerando che sarà attuato dopo il termine delle procedure di gara sarà rapportato dall’avvio formale del servizio fino al 30 giugno 2023.

Le attività richieste consistono in:

Il soggetto attuatore dovrà avere, entro la data di presentazione dell’offerta, la disponibilità giuridica derivante da accordo scritto/contratto di strutture residenziali e/o di civili abitazioni, da adibire all’ospitalità di n. 20 minori stranieri non accompagnati (sesso maschile) e n. 10 neo-maggiorenni (sesso maschile), situate nel territorio del Comune di Mazara del Vallo, che abbiano i seguenti requisiti: 1) siano adibite all’accoglienza e ubicate sul territorio di Mazara del Vallo 2) siano idonee ai fini dell’attuazione dei servizi di accoglienza integrata; 3) siano pienamente e immediatamente fruibili; 4) siano conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza, antincendio e infortunistica; 5) siano predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere; 6) siano adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale 7) siano ubicate in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata. 8) sia autorizzata la struttura dei Minori stranieri non accompagnati all’Albo regionale per gli enti socio-assistenziali ai sensi della L.R. 22/86 per tipologia conforme; 9) abbiano costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall’Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari); 10) destinate esclusivamente al progetto Siproimi SPRAR/SAI MSNA e Neo-maggiorenni.

Per ulteriori particolari consultare: TuttoGare

