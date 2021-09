Mazara. Al via le domande per l’inserimento nell’Albo delle Associazioni e dei Volontari Animalisti

Al via le domande per l’inserimento nell’Albo delle Associazioni e dei Volontari Animalisti

“In attuazione del ‘Regolamento comunale per la tutela degli animali d’affezione’ approvato dal Consiglio comunale, è prevista istituzione dell’Albo comunale delle Associazioni e dei Volontari Animalisti. Con avviso del dirigente del 3° settore comunale, è stata pubblicata la manifestazione d’interesse per l’istituzione di tale albo: un elenco, gestito dal Comune, che contiene tutti i dati dei cittadini che vogliono dare il loro contributo come volontari al fine di promuovere la cura e la presenza nel territorio degli animali, il loro benessere, la corretta convivenza con l’uomo e la tutela della salute pubblica”.

Lo annuncia l’assessore comunale al Benessere Animale Alessandro Norrito.

L’inserimento nell’albo – si sottolinea nell’avviso – non pone in essere nessuna procedura selettiva né prevede alcuna graduatoria di merito dei volontari ma ha la sola

finalità di individuare soggetti con i quali avviare una collaborazione al solo fine di promuovere la cura e la presenza nel territorio degli animali.

L’espletamento del servizio è di carattere volontario e gratuito e per lo stesso non sarà previsto alcun compenso.

Possono far parte dell’albo persone volontarie facenti parte di associazioni del settore e volontari animalisti. L’albo sarà approvato con determinazione del Dirigente competente e sarà consultabile sul sito del Comune di Mazara del Vallo.

Tra i requisiti di idoneità: essere maggiorenni; non aver subito condanne o procedimenti penali potenzialmente lesivi dell’immagine della Pubblica Amministrazione; essere cittadini italiani o di uno degli Stati della Comunità Europea o possedere regolare permesso o carta di soggiorno in corso di validità, se extracomunitari.

Possono svolgere il servizio di volontariato anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili: in questi casi il Comune può richiedere una certificazione medica che attesti la compatibilità della condizione di invalidità o inabilità con il servizio da svolgere.

I soggetti aventi i requisiti potranno far pervenire apposita domanda di iscrizione all’albo, debitamente sottoscritta e con allegata copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento, secondo il modello di domanda allegato.

Nella domanda d’iscrizione gli aspiranti volontari possono comunicare la propria disponibilità e idoneità per una o più attività. I volontari saranno poi chiamati dal Comune in base alle effettive necessità di intervento.

entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 07 ottobre 2021, con una delle seguenti modalità:

1. presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo, Comune di Mazara del Vallo, via Carmine n.8;

2. tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:

con oggetto della email: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI VOLONTARI ANIMALISTI”. La domanda di iscrizione, presentata in busta chiusa idoneamente sigillata e recante la seguente dicitura: “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI VOLONTARI ANIMALISTI” dovrà essere inoltrata,, con una delle seguenti modalità:1. presentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo, Comune di Mazara del Vallo, via Carmine n.8;2. tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune. mazaradelvallo.tp.it con oggetto della email: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI VOLONTARI ANIMALISTI”.