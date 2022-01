Mazara. Al via i lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione viaria della zona di piazzale Europa

Al via i lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione viaria della zona di piazzale Europa

“Dopo il superamento di una serie di ostacoli burocratici gli uffici tecnici comunali hanno sbloccato la procedura per i lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione viaria nel piazzale Europa. Nei giorni scorsi è stata effettuata la consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria che avrà tre mesi di tempo per concludere gli interventi, che sono fondamentali per restituire dignità al quartiere periferico che confina con la zona Gorgorosso e nel quale sono ubicate palazzine popolari”.

Lo dichiara l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Michele Reina annunciando la consegna dei lavori di manutenzione ordinaria e sistemazione viaria nel piazzale Europa all’impresa Itaca società cooperativa di Casteltermini.

Al progetto elaborato dall’arch. Vincenzo Di Fede ed approvato a dicembre 2015, seguì l’appalto nel dicembre 2017 mentre nel 2019 era stato formalizzato il contratto d’appalto con l’impresa Itaca che aveva offerto un ribasso di circa il 27% sull’importo a base d’asta di circa 76mila euro oltre a circa mille 900euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Responsabile unico del procedimento è il geometra Alberto Gancitano. Dopo il superamento di ostacoli burocratici possono partire i lavori.

-Gli interventi: Nel piazzale Europa e nella sede viaria del quartiere dove sono ubicate le case popolari verrà realizzato, sistemato e reso sicuro il manto stradale; verrà inoltre sistemata l’illuminazione pubblica e verranno realizzati: caditoie stradali per il convogliamento delle acque piovane ed alcuni tratti di rete fognaria acque bianche. Verranno inoltre sistemate le aiuole esistenti.

Gli interventi dovranno concludersi entro e non oltre metà aprile.

