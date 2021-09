Mazara. 4 settembre “Galà del Mare 2021: Premio Nazionale Peschereccio d’Oro – Miss Mare”

“Galà del Mare 2021: Premio Nazionale Peschereccio d’Oro – Miss Mare”

Sabato 4 settembre alle ore 21 all’hotel Mahara

Con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, sabato 4 settembre alle ore 21 presso lo spiazzale all’aperto dell’hotel Mahara, verrà realizzato l’evento-programma televisivo “Galà del Mare 2021: Premio Nazionale Peschereccio d’Oro – Miss Mare”, a cura dell’associazione Campisi Communication.

Con la deliberazione n. 133/2021, la Giunta Municipale patrocina l’evento, concedendo il palco modulare e la collocazione dello stesso munito di scaletta, di 450 sedie, oltre a 3 moduli in legno per le postazioni camere TV.

Con deliberazione n. 134/2021, la Giunta municipale ha inoltre approvato l’offerta promo pubblicitaria (per un importo complessivo di 10mila euro oltre iva) inerente l’evento “consistente – si legge nella deliberazione di Giunta – nella pubblicazione su riviste nazionali con distribuzione nazionale ed estera di una serie di ‘cartoline’ promo pubblicitarie della Città nonché all’interno della manifestazione Gran Galà del Mare 2021 che andrà in onda (in differita) su ‘Canale Italia 84’ e ‘Canale Italia 161’”.

L’evento di moda, spettacolo e attualità, che verrà presentato da Hora Borselli e Piero Campisi prevede anche l’assegnazione del premio nazionale “Peschereccio d’oro” giunto alla tredicesima edizione e “Miss Mare” giunto alla 33° edizione.

Ulteriori particolari sull’evento e sulle modalità di accesso (ingresso gratuito nel rispetto delle prescrizioni antiCovid) verranno forniti dall’organizzazione.

PROGRAMMA TV “GALA’ DEL MARE 2021”

L’A.C. Campisi Communication anche quest’anno produce l’evento televisivo “GALA’ DEL MARE”, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo, Assemblea regionale siciliana, una produzione artistica dei manager Natale e Piero Campisi, affermati professionisti nazionali con variegata esperienza nella moda, tv, pubblicità, grandi eventi e promozione di eventi. Il Galà del Mare prevede l’assegnazione del premio nazionale “PESCHERECCIO D’ORO” (13°edizione) e la 33°edizione del Contest nazionale “Miss Mare”. L’evento si svolgerà in Sicilia a Mazara del Vallo, città del Satiro Danzante, arte, cultura e tanta storia, sabato 4 settembre alle ore 20.30, nella splendida cornice dell’hotel Mahara. Presenteranno Hoara Borselli e Piero Campisi. Tra i premiati: il maestro Vince Tempera, il giornalista Rai Giuseppe Di Tommaso, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, l’arbitro di scherma alle olimpiadi di Tokio Emanuele Bucca, il regista Rai Giuseppe Sciacca, l’artista Franco Fasulo e altri… il premio è realizzato dal Liceo Artistico di Mazara, da un’idea del dirigente Alberto Ditta. Non mancheranno i momenti della moda didattica sempre del Liceo Artistico e di studenti emergenti stilisti. Tra gli artisti che si esibiranno, l’inventore dell’instant fashion Alfredo Nocera con il soprano internazionale Crhiistine Schmid, la dance degli anni 90 con Nathalie Aarts the Soundlovers e Neja, il maestro Vince Tempera, la magìa della danza “In Punta di Piedi” e la coreografa di Nadia Sciacchitano, le cantanti: Tiziana Fiandra, Angela Giattino, Corinne Ragona, la band Revolution Girl, l’attore Vito Ubaldini, Gianfranco Campisi (Radio Azimut) e Fabio Flesca (Radio Time). Official Media Partner Radio Azimut Network e Radio Time Palermo. Il programma televisivo sarà trasmesso in differita a fine ottobre sui canali nazionali di CANALE ITALIA 84 e CANALE ITALIA 161 e piattaforma Sky. Causa situazione covid sarà effettuata la diretta su Radio Time (Video Time Tv canale 91). Il programma tv sarà successivamente trasmesso anche su Tele Spazio Messina e altri emittenti. Ampio spazio sarà dato nel mese di settembre, ottobre e novembre sulle riviste nazionali Tutto, Voi e Io Spio che saranno disponibili nelle varie edicole di tutta Italia.

