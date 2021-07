Marsala. Visita al Liceo Pascasino per la dottoressa Tiziana Catenazzo, dirigente dell’Ambito

Visita al Liceo Pascasino per la dottoressa Tiziana Catenazzo, dirigente dell’Ambito

Lo scorso 13 luglio Tiziana Catenazzo, dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani, si è recata in visita presso il Liceo delle Scienze Umane Pascasino di Marsala. Visita che si è tenuta in occasione della cerimonia di premiazione delle eccellenze, nel corso della quale sono stati premia i 39 studenti dell’Istituto che hanno conseguito il diploma con la votazione massima di 100 centesimi. Un riconoscimento all’impegno di chi ha affrontato il percorso di studi con il massimo impegno nel corso di tutti e 5 gli anni di durata. “Il futuro è nelle vostre mani. Vi auguro di avere successo, non nel senso materialistico, ma di avere la forza di far succedere le cose, di realizzare i vostri sogni”, queste le parole rivolta dalla dottoressa Catenazzo ai neo maturati.

La cerimonia è stata anche l’occasione per Catenazzo di conoscere il grande impegno che il Pascasino ha sempre dimostrato nell’affrontare con innovazione e dinamismo le nuove sfide che si presentano alla didattica in questi tempi, nonché le attività intraprese dal Pascasino per il Piano Estate 2021. La dottoressa Anna Maria Angileri, dirigente dell’Istituto, ha quindi presentato i laboratori di Scrittura creativa, Pensiero computazionale, Scienze naturali, già attivati nel corso di questo mese di luglio. Obiettivo del Piano Scuola è quello di contribuire al recupero della socialità persa in parte durante un anno scolastico prevalentemente in didattica a distanza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...