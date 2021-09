MARSALA. PROGRAMMA FESTA LITURGICA DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA

SANTUARIO “MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA” MARSALA

FESTA LITURGICA DI MARIA SANTISSIMA ADDOLORATA

Mercoledì prossimo, 15 settembre, ricorre la Festa liturgica di Maria Santissima Addolorata. Per tale importante avvenimento nel Santuario mariano sito in pieno centro storico marsalese si terranno delle celebrazioni religiose che culmineranno, con la Solenne Concelebrazione Eucaristica che si terrà alle ore 18,30 in Chiesa Madre e che sarà presieduta da S.E. il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Mons. Domenico Mogavero.

“Seppur in tempo di Covid, desideriamo rendere onore e adeguatamente venerare la Vergine Santissima Addolorata tanto cara ai marsalesi – precisa Padre Mariano Narciso, rettore del Santuario. Per questo “scenderemo” il Simulacro e terremo un triduo che sarà predicato da don Antonino Favata che ringraziamo per la sua gentile disponibilità. Da parte nostra invitiamo sia i confratelli e le consorelle che i fedeli a prendere parte alle celebrazioni liturgiche nel pieno rispetto delle norme anticovid a tutela della propria persona e degli altri. Un sentito ringraziamento desidero rivolgerlo anche al nostro Vescovo che presiederà la Solenne Concelebrazione Eucaristica conclusiva e all’Arciprete, Don Marco Renda, che mi ha fattivamente collaborato nella preparazione di questa Festa liturgica”.

Il Triduo in preparazione della Festività di Marsala Santissima Addolorata avrà inizio domenica prossima, 12 settembre. Questo il programma che sarà lo stesso anche per i due giorni a seguire (lunedì 13 e martedì 14 settembre).

Alle ore 9,30 la Recita del Santo Rosario, alle ore 10,00 la Santa Messa, alle ore 18,00 ancora il Rosario e alle 18,30 la Celebrazione Eucaristica con riflessione a cura del reverendissimo Don Antonino Favata, Cappellano dell’Ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo.

Mercoledì 15 settembre 2021, solennità di Maria Santissima Addolorata il programma prevede alle ore 8,00 lo scampanio a Festa, alle ore 8,30 la Santa Messa, alle ore 9,30 la recita del Santo Rosario e alle ore 10,00 la Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Marco Renda, Arciprete di Marsala.

Nel pomeriggio alle ore 18,30, in chiesa Madre la Santa Messa solenne presieduta da S.E. mons. Domenico Mogavero, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo.

Nel Santuario, che rimarrà aperto anche nelle ore serali per la visita dei fedeli, ci si potrà accostare costantemente al sacramento della riconciliazione.

