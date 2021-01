Marsala. Al via nell’ospedale “Paolo Borsellino” la campagna vaccinale anti covid 19

Presenti oltre al Commissario Straordinario dell’Asp, il Sindaco Massimo Grillo, il Presidente del Consiglio Enzo Sturiano e i vertici del Nosocomio marsalese

REDAZIONE – Ha avuto inizio stamani anche a Marsala la campagna di vaccinazione contro il Covid 19, il virus responsabile della Pandemia che sta drammaticamente interessando tutto il mondo. All’avvio di questa importante azione sanitaria che ci si augura possa fare tornare tutto alla normalità, hanno presenziato stamattina il Commissario Straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà, il Sindaco di Marsala Massimo Grillo, il Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, nonché i vertici del “Paolo Borsellino”.

Questa la dichiarazione del Sindaco Grillo:

“con immensa gioia ha avuto inizio oggi anche a Marsala la campagna vaccinale anti-covid 19. Stamattina sono stato, insieme al presidente del consiglio Enzo Sturiano, all’ospedale “Paolo Borsellino” per fare sentire la vicinanza mia e della città di Marsala agli operatori sanitari che operano nel nostro territorio e ai quali va tutta la nostra riconoscenza.

Come previsto dal Piano nazionale, infatti, il vaccino viene somministrato per primi e fin da subito a tutti loro: i professionisti che stanno operando nei reparti Covid, il personale dei Pronto soccorso, quello dell’Emergenza-Urgenza Territoriale 118, le Usca, i lavoratori che prestano servizio in ambito ospedaliero e agli operatori e ospiti delle residenze per anziani.

Oggi vengono somministrati i primi cento vaccini. Terminata questa prima fase di vaccinazione la somministrazione proseguirà per i cittadini a cominciare da quelli più anziani e a rischio.

Oggi è certamente una bella giornata! Una giornata di speranza!

