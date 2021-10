LO CURTO (UDC), NOSTRO PARTITO RADICATO NEL TRAPANESE, CONSENSI AD ALCAMO E CALATAFIMI SEGESTA

LO CURTO (UDC), NOSTRO PARTITO RADICATO NEL TERRITORIO TRAPANESE, CONSENSI IMPORTANTI AD ALCAMO E CALATAFIMI SEGESTA

Il capogruppo Udc all’Ars: auguri ai sindaci eletti Surdi e Gruppuso, Udc svolgerà suo ruolo da campo diverso ma nell’interesse delle comunità

“L’Udc ad Alcamo e Calatafimi Segesta si conferma partito fortemente radicato con importanti risultati in termini di consensi alle amministrative di domenica e lunedì scorsi. Il lavoro svolto quotidianamente per il territorio dà i suoi frutti: ad Alcamo siamo il primo partito, a Calatafimi Segesta eleggiamo quattro nostri rappresentanti su altrettanti seggi spettanti alla minoranza. Ai sindaci eletti Domenico Surdi, al suo secondo mandato, ed a Francesco Gruppuso auguriamo buon lavoro sebbene la nostra azione politica si svolgerà su campi diversi. Il nostro ruolo sarà quello dell’opposizione costruttiva che guarda agli interessi delle comunità amministrate. In particolare, su Calatafimi Segesta, a cui abbiamo dedicato anni di duro lavoro per riuscire a presentare progetti ed ottenere cospicui finanziamenti, vigileremo sugli iter che porteranno alla consegna dei lavori e sull’effettivo utilizzo delle risorse extraregionali. Sono convinta che la mancata elezione del candidato sindaco da noi sostenuto, Caterina Varghetti, sia solo da addebitare al fatto che deliberatamente abbiamo scelto di allontanare dalla nostra lista alcuni soggetti che però abbiamo visto accanto al neo eletto sindaco. Siamo comunque orgogliosi per l’affermazione netta del nostro partito, che sia a Trapani e provincia che in tutto il territorio si conferma come una presenza affidabile su cui migliaia di cittadini hanno riposto la loro fiducia segnando il simbolo nella scheda elettorale in tanti comuni al voto”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...