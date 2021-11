LO CURTO (UDC), BENE ENCOMIO A DIRETTORE SANITARIO OSPEDALE PANTELLERIA LUCA FAZIO, DIRIGENTE MEDICO DI GRANDI CAPACITA’, CIVISMO, ALTRUISMO CHE AFFRONTATO CON MERITI LA PANDEMIA

“Condivido l’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Pantelleria, guidata dal sindaco Enzo Campo, di conferire un encomio al direttore sanitario dell’ospedale isolano Luca Fazio per la grande dedizione e i meriti nella gestione della pandemia. Fazio, che è anche direttore del dipartimento Cure primarie dell’Asp di Trapani, si è prodigato affinché il presidio Nagar venisse dotato di nuovi strumenti diagnostici e per il mantenimento dei reparti di medicina specialistica. Questo riconoscimento arriva per la straordinaria opera svolta a tutela del diritto alla salute. Pantelleria rappresenta anche l’avamposto per tanti migranti che giungono nell’isola siciliana, ai quali Fazio non ha fatto mancare cure e profilassi, con tempestività e scrupolo. Mi onoro di essere sua amica e da parlamentare regionale sono lieta che un medico del servizio sanitario regionale si sia distinto per capacità, civismo, altruismo e grande competenza. Al dottor Luca Fazio le mie più vive congratulazioni”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...