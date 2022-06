L’Avis Provinciale di Trapani incontra gli studenti del ”S.Calvino – GB Amico”

Reading Time: 3 minutes

Dopo circa due anni di emergenza pandemica, che ha precluso questa possibilità per ovvi motivi di sicurezza anti covid, oggi il componente esecutivo Maurizio Guarnotta e il consigliere del direttivo Avis Provinciale Avv. Giancarlo Zaccarini nonché dirigenti associativi Avis comunale Trapani e il donatore avisino Alessandro Pampinella hanno incontrato circa 100 studenti delle classi V del I.I.S. “Calvino-Amico” di Trapani per parlare dell’attività avisina e soprattutto dei valori di solidarietà, altruismo, gratuità, legalità che stanno dietro il gesto di civismo della donazione del sangue ed emo componenti.

L’Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) provinciale Trapani, infatti, da oggi, torna a incontrare le scuole per confrontarsi con gli studenti sui valori che stanno dietro al gesto della donazione del sangue.

In particolare, dato che giorni fa abbiamo celebrato la giornata nazionale della legalità, i volontari Avis hanno concentrato la discussione sul valore della Legalità, intrinseca all’attività avisina, per il rispetto delle norme e delle procedure, per garantire il buon funzionamento del sistema trasfusionale, e garantire un “prodotto” di qualità della sacca di sangue, che è sinonimo di efficacia per le terapie trasfusionali.

Considerato che quest’anno ricade il 30^ Anniversario delle stragi di Capaci e Via D’amelio, il 40^ Anniversario dell’uccisione del Gen. Dalla Chiesa, e il 40^ anniversario dell’uccisione del dott. Paolo Giaccone, già presidente Avis Regionale Sicilia, tutte vittima di mafia, i volontari avisini hanno donato agli studenti e docenti presenti una t-shirt con la stampa del motto “Donatori di sangue portatori sani di legalità”, con l’immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino quali simbolo della lotta alla mafia. L’obiettivo è sottolineare che facendo il proprio dovere di civismo, si onora la memoria di coloro che hanno dato l’estremo sacrificio per questi valori e si dà un contributo concreto per un mondo migliore. Come hanno fatto gli avisini (donatori e volontari) che in questi due anni di pandemia hanno continuato a svolgere il proprio dovere con costanza per supportare l’autosufficienza ematica e il sistema sanitario.

“Oggi, siamo stati all’IIS Calvino-Amico, ma, grazie al contributo di Fondazione con il Sud, stiamo pianificando una serie di incontri e attività con gli studenti della provincia di Trapani che continuerà anche il prossimo anno scolastico, visto che siamo agli sgoccioli di questo in corso – sostiene il presidente Avis Provinciale Francesco Licata – ricordando che la scuola ha un ruolo fondamentale per formare le nuove generazioni ai suddetti valori. Avis può e vuole dare un contributo fattivo alla discussione portando la propria esperienza di cittadinanza attiva”. Ringraziamo il dirigente scolastico del I.I.S. “Calvino-Amico” di Trapani dott.ssa Margherita Ciotta e tutta la comunità educante per averci dato questa possibilità”.

“Siamo contenti di avere ospitato questo incontro con i rappresentanti dell’Avis Provinciale Trapani – ha commentato Margherita Ciotta, dirigente scolastico dell’IIS Calvino-Amico – perché ha dato ai nostri studenti la possibilità di approfondire il tema della donazione quale valore autentico di cittadinanza partecipata e auspichiamo che quello di oggi sia solo l’avvio di una collaborazione sempre più articolata e ricca di spunti”.

Si ringraziano gli alunni di Grafica e comunicazione per il servizio fotografico.

