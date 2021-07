L’associazione “La Scatola del Tempo” al fianco delle pazienti oncologiche nella protesta contro il declassamento dell’Ospedale “Vittorio Emanuele” di Castelvetrano.

La Scatola del Tempo è un’Associazione Culturale che ha come scopo la valorizzazione del tempo nel senso più ampio del termine. Accade che, specialmente nella malattia, ci si ritrovi obbligati a fermarci e a riflettere sul senso della vita e soprattutto del tempo, rendendoci conto della inesprimibile bellezza e unicità di ogni singolo giorno.

In questo “tempo” particolare di paura e incertezza, in cui per motivi di sicurezza ci è stato tolto quasi tutto, la presenza di un complesso Ospedaliero attraverso cui si realizza la tutela del diritto alla salute in un momento di pandemia mondiale, conforta e sostiene; se non fosse che ci giunge la peggiore delle notizie: il declassamento della nostra struttura ospedaliera, il Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, ora denominato Valle del Belice.

Il nostro Ospedale è l’unico in provincia dotato di un reparto di oncoematologia e di elisoccorso. Offre assistenza ad un bacino di utenza che coinvolge circa 100.000 abitanti ovvero 10 Comuni della Valle del Belice (Castelvetrano, Partanna, S. Ninfa, Salemi, Vita, S. Margherita, Gibellina, Montevago, Salaparuta, Poggioreale e Menfi) che, fra le altre cose, risulta particolarmente martoriata da un alto tasso di incidenza di malattia oncologica. Il reparto di oncologia raccoglie pazienti da tutti i Comuni limitrofi che ne sono sprovvisti e, pertanto, andrebbe potenziato anziché mortificato.

Animate da tale spirito, le pazienti oncologiche della nostra Associazione hanno deciso di scrivere delle lettere alle Istituzioni e, in primis, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per rivolgere un accorato appello affinché intervenga per fermare quella che, proprio in un periodo di crisi mondiale, rappresenta una determinazione scellerata delle nostre istituzioni regionali.

Già diversi anni fa, l’Associazione ha voluto realizzare un cortometraggio, che abbiamo deciso di donare alle più alte cariche dello Stato, in cui alcuni soci hanno voluto testimoniare la propria esperienza di vita e di cura all’interno del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Castelvetrano, a dimostrazione dell’eccellenza di questa struttura ospedaliera in termini di accoglienza, efficienza, cura e solidarietà.

La nostra Associazione “La Scatola del Tempo” vuole essere accanto a chi, in prima linea, a causa delle proprie condizioni di fragilità fisica, vive ogni giorno l’Ospedale di Castelvetrano come un luogo di cura del corpo ma anche dell’anima.

Ci teniamo pertanto ad esprimere al nostro Presidente il sentimento di stupore e delusione per delle scelte politiche che ci appaiono illogiche e irrazionali, sicuri che possa condividere la preoccupazione degli utenti, e non solo, dell’ospedale castelvetranese che, una volta declassato, determinerebbe un peggioramento drammatico delle condizioni di vita sociale dell’intero territorio della provincia.

Vogliamo comunque credere che ne usciremo più forti di prima e continuare a sperare che ANDRÀ TUTTO BENE!

Per chi volesse conoscerci, può consultare la nostra pagina FB https://www.facebook.com/associazionelascatoladeltempo

o il nostro sito http://www.lascatoladeltempo.flazio.com/

