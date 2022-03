Reading Time: < 1 minute

La Città di Trapani partecipa anche quest’anno a

“La Sicilia delle donne – Il Festival del genio femminile in Sicilia”

Venerdì 11 Marzo 2022

La Città di Trapani partecipa anche quest’anno a “La Sicilia delle donne – Il Festival del genio femminile in Sicilia”, che si svolgerà nel mese di marzo, la cui direzione artistica è curata da Marinella Fiume e Fulvia Toscano. Il Festival racconta delle numerose donne della nostra Isola che hanno dominato la scena in molteplici settori: dall’arte alla matematica, dall’astronomia alla letteratura, dalla filosofia al giornalismo.

Storie, volti e voci di donne del passato che hanno vissuto la propria vita e il proprio successo nei diversi luoghi della Sicilia.

La forza del Festival sta nella sua formula ibrida: sia nei territori che in rete. Istituzioni, comuni, scuole, enti, fondazioni, associazioni, singoli studiosi e appassionati possono liberamente chiedere di essere coinvolti nel progetto, curando la realizzazione di un evento in loco. Ciò spesso si traduce in video che raccontano storie, in monografie, in iniziative pubbliche e online. Un modo originale per realizzare un vero e proprio itinerario delle “Strade del genio femminile di Sicilia”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...