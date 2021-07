DEPUTATA ELEONORA LO CURTO A PANTELLERIA, PER CREARE CONDIZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

ISOLE MINORI: DEPUTATA ELEONORA LO CURTO IN VISITA UFFICIALE A PANTELLERIA, SINERGIA CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER CREARE LE CONDIZIONI DI SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO

Visita ufficiale a Pantelleria del capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana Eleonora Lo Curto. La parlamentare ha incontrato il sindaco Enzo Campo e la giunta, diversi consiglieri e dipendenti comunali. “A due giorni dall’inaugurazione del collegamento via mare tra Mazara del Vallo e l’isola di Pantelleria – afferma Eleonora Lo Curto – sono qui a testimoniare l’impegno che ho da sempre manifestato a prescindere dal colore politico dell’attuale Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Campo. La buona politica non alimenta divisioni per capitalizzare consensi di parte. Questo è il mio credo e per questo sono a fianco dei sindaci che rappresentano i bisogni e i diritti delle loro comunità. Per Pantelleria – prosegue Lo Curto – mi sono intestata diverse battaglie come quella in finanziaria che ha permesso, attraverso una mia norma, di destinare cinquemila euro ad ogni partoriente residente nelle isole minori della Sicilia. Per Pantelleria condivido l’esigenza del ripristino del Punto nascita la cui competenza spetta però alle decisioni del Governo nazionale. Con il sindaco Enzo Campo ho incontrato l’assessore regionale Marco Falcone per far nascere un centro polifunzionale sportivo e per un ulteriore progetto sul castello. Sono tutte iniziative che sostengo con forza, convinta come sono – aggiunge Lo Curto – che Pantelleria è una preziosa isola da valorizzare sempre di più. Anche sul Porto c’è tutto il mio impegno perche l’Isola è una preziosa eccellenza della Regione siciliana come testimoniano le numerose presenze turistiche e soprattutto gli investimenti fatti da numerose personalità del mondo dello spettacolo, dell’arte, della cultura, dello sport e dell’economia internazionale. Per questo lavoro in sinergia con l’Amministrazione Campo al fine di creare le giuste condizioni per uno sviluppo turistico ed economico. Ho anche effettuato – conclude Lo Curto – diversi sopralluoghi nell’entroterra dell’Isola. Oltre per il mare, Pantelleria merita attenzione per la sua straordinaria vegetazione che grazie ad i vigneti regala al mondo eccellenze come il passito e i vini pregiatissimi, per non parlare dei capperi e della straordinaria gastronomia pantesca”. Nel corso della sua visita in Municipio, la deputata Eleonora Lo Curto ha sottolineato anche come “l’ufficio tecnico comunale, guidato dal geometra Gambino (dipendente regionale distaccato), rappresenti con tutto lo staff un presidio di alto livello che, tra l’altro, certifica la qualità dei prodotti e progetta interventi per intercettare finanziamenti che in molti casi sono già serviti per rendere migliore l’Isola. Lo stesso Palazzo comunale, di grande pregio, è stato ristrutturato ed è esempio di interventi di recupero nel rispetto delle norme di sicurezza. Pantelleria – afferma Lo Curto – ha anche una burocrazia efficiente e veloce che lavora con solerzia, a differenza di tanti altri comuni siciliani sprovvisti di figure tecniche di altrettanto valore.