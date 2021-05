Insediamento nuovo prefetto a Trapani .

A nome della civica Amministrazione e della città di Campobello esprimo un sentito ringraziamento a sua eccellenza il prefetto Tommaso Ricciardi, per il lavoro svolto con grande impegno e alto senso dello Stato, in costante collaborazione con le istituzioni a tutti i livelli. Sin dal suo insediamento, ho avuto infatti il privilegio di trovarmi al cospetto di un grande uomo di Stato che ha operato brillantemente ed efficientemente in tutti gli aspetti del suo ufficio, rappresentando per il nostro territorio un punto di riferimento certo e una guida illuminata per la sua competenza e la sua umanità. Nella qualità di Sindaco, ho inoltre sempre potuto contare sulla collaborazione del prefetto Ricciardi, sentendolo sempre particolarmente vicino nelle problematiche che hanno interessato il nostro territorio soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’emergenza socio-sanitaria contro cui stiamo lottando ormai da oltre un anno. Non posso, inoltre, non ricordare la particolare vicinanza che è stata testimoniata da sua eccellenza il prefetto Ricciardi nei confronti della comunità campobellese, avendoci onorati della sua presenza alla cerimonia di inaugurazione del Cine teatro Olimpia, che si è tenuta il 27 febbraio del 2020 e che ha rappresentato un momento molto significativo per la nostra città.

Nell’esprimere dunque la mia profonda gratitudine al Prefetto Ricciardi, mi preme anche rivolgere il mio benvenuto al neoprefetto di Trapani Filippina Cocuzza, nominata qualche giorno fa dal Consiglio dei Ministri, rinnovando la piena disponibilità di questa Amministrazione comunale a collaborare con la Prefettura, affinché la sinergia istituzionale già esistente possa continuare in maniera proficua, perseguendo la tutela dell’interesse pubblico sia in condizioni di ordinarietà sia in quelle di emergenza che purtroppo oggi sono sempre più frequenti.