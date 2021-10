Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice. Giovedì 7 ottobre presenterà la brochure “Attenti al Covid”

Adesso più che mai non bisogna abbassare la guardia contro il COVID. Bisogna continuare ad informare e essere preparati per combattere questa battaglia. Con questo spirito il Rotary Club di Castelvetrano Valle del Belice, giovedì 7 ottobre alle ore 16.30 presso la propria sede sita in via Milazzo 42, presenterà la brochure “Attenti al Covid” realizzata dalla commissione “Rapporti con il distretto sanitario” con l’obiettivo di informare in maniera semplice le nostre comunità su come riconoscere i sintomi del COVID e a chi rivolgersi. In occasione della presentazione della brochure interverranno il Dott. Pietro Candela Direttore del distretto sanitario di Castelvetrano, la Dott.ssa Gisella Lipari Dirigente Medico del distretto sanitario di Castelvetrano, il Dott. Gianfranco Stallone Responsabile Usca Castelvetrano e il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione per il patrocinio del progetto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...