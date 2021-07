Iniziata online la prevendita dei biglietti per i concerti di Annalisa e The Kolors

È partita online la prevendita dei biglietti per i concerti di Annalisa (11 agosto) e The Kolors (9 agosto) che si svolgeranno all’interno dello Stadio comunale di Petrosino. I tagliandi, mille per ogni concerto, sono acquistabili sul sito internet www.ticketone.com . Quella di Petrosino sarà l’unica tappa in Sicilia per la cantante e la band musicale.