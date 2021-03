IL SINDACO SALUTA IL DIRIGENTE DEL COMMISSARIATO DI P.S. VALERIO MARIA BOLOGNA CHE VA IN SERVIZIO A MARSALA

«Ieri mattina al Palazzo dei Carmelitani insieme al Presidente del Consiglio comunale Vito Gancitano, abbiamo ricevuto il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza Valerio Maria Bologna, che dopo due anni lascia il Commissariato di Mazara del Vallo per andare in servizio presso il Commissariato di Marsala. Voglio ringraziare il Dirigente Bologna per l’impegno e la professionalità dimostrata nel ricoprire un ruolo così importante in un territorio delicato come il nostro. In questi mesi difficili di pandemia abbiamo lavorato insieme in piena sinergia istituzionale e rispetto dei ruoli. Al dirigente i migliori auguri per una carriera piena di successi».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, a seguito dell’incontro avuto nella mattinata di ieri con il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza Valerio Maria Bologna.