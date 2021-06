Il Covid in provincia. Campobello 24

Sono 186 le persone al momento contagiate dal Coronavirus in provincia di Trapani, secondo quanto comunica l’Asp.

Diminuiscono i ricoveri, sono 11 le persone che si trovano in ospedale e di queste nessuna in terapia intensiva. Mazara è sempre la prima città per contagi, seguita da Marsala e Campobello di Mazara che nonostante le piccole dimensioni negli ultimi giorni fa registrare un aumento dei casi e un’incidenza maggiore rispetto ad altre città.

Questo il dettaglio:

Alcamo 18 (-3); Buseto Palizzolo 0; Calatafimi-Segesta 1; Campobello di Mazara 24 (+4); Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 19; Custonaci 2; Erice 4, Favignana 0; Gibellina 1; Marsala 36 (+1); Mazara del Vallo 42 (-1); Paceco 9; Pantelleria 1; Partanna 0; Petrosino 2; Poggioreale 1; Salaparuta 0; Salemi 2; San Vito Lo Capo 0; Santa Ninfa 0; Trapani 14 (-2)