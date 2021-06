Il campobellese Avisino Vito Puccio eletto al consiglio di Avis Nazionale. In occasione della 51^ Assemblea Avis Sicilia a Santa Flavia (PA) il 5 e 6 Giugno 2021, per la prima volta nella storia avisina siciliana, un rappresentante dell’Avis provinciale Trapani viene eletto nel massimo organo statutario della rete associativa Avis. A seguito dell’intervento del capo delegazione Trapanese presidente provinciale Francesco Licata, si è avanzata la proposta di candidatura di Vito Puccio per 1 dei due posti nel consiglio nazionale per la rappresentanza Avis Sicilia. La proposta è stata apprezzata e appoggiata da altre delegazioni delle province siciliane, che in fase di votazione ha portato alla elezione del dottore Puccio. L’altro consigliere eletto il presidente Avis Sicilia uscente Salvatore Mandara’.

Congratulazioni e buon lavoro a Vito Puccio, la comunità avisina trapanese ha avuto il giusto riconoscimento per l’ottimo lavoro di squadra svolto in qs anni all’insegna della solidarietà a tutela della salute pubblica.

Nelle foto la delegazione Avis Provinciale Trapani, e Vito Puccio, Francesco Licata, Salvatore Mandara’, Dario Genovese (consigliere nazionale uscente), Salvo Calafiore ( Presidente Avis Provinciale Palermo).