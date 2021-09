Fiction “Sorelle per sempre”: Giovedì su Rai 1- racconta la storia accaduta a Mazara, di Caterina e Melissa, scambiate in culla

Fiction “Sorelle per sempre”

Giovedì in prima serata su Rai 1 il film che racconta la storia di Caterina e Melissa, scambiate in culla

Giovedì 16 settembre in prima serata su Rai 1 verrà trasmesso il film “Sorelle per sempre”, prodotto da 11 Marzo Film in collaborazione con la Rai, che racconta la storia accaduta a Mazara del Vallo di Caterina e Melissa, nate la notte del Capodanno 1998, alla stessa ora, e scambiate in culla nel reparto maternità dell’ospedale di Mazara del Vallo. Per diversi anni le due famiglie hanno cresciuto e amato la figlia dell’altra.

Il film è stato scritto da Andrea Porporati, Mauro Caporiccio con la collaborazione di Maria Porporati e la consulenza delle famiglie Alagna, Foderà, Marino, Paladino.

E’ diretto da Andrea Porporati. Nel cast: Donatella Finocchiaro, Anita Caprioli, Claudio Castrogiovanni, Francesco Foti, Noemi Pecorella, Viola Seggio, Marta Brocato, Viola Prinzivalli, Rosa Pianeta, Chiara Cavaliere, Fabio Galli, con la partecipazione di Andrea Tidona.

Il Comune di Mazara del Vallo è stato ben lieto di aderire alla richiesta della produzione, consentendo attraverso alcune ordinanze ed autorizzazioni che le riprese, lo scorso mese di marzo, fossero fatte in sicurezza.

Il film è stato presentato in anteprima al Prix Italia

«È un dramma che esplode per caso” ha raccontato Donatella Finocchiaro che interpreta il personaggio di una delle madri.

Ma oggi Caterina e Melissa sono come due sorelle e le loro famiglie sono diventate come una famiglia allargata.

